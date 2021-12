Tuttosport - Milan, crescono le quotazioni di Caldara

Nel corso del mercato di gennaio il Milan andrà alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri potrebbero puntare su un’operazione low cost. In questa chiave - scrive il quotidiano - crescono le quotazioni di Caldara, il quale si trova attualmente in prestito a Venezia dove sta giocando con buona continuità. Il Milan potrebbe quindi riportare a casa il 27enne centrale per tappare la falla creata dall’infortunio di Kjaer.