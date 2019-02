Tuttosport - Milan, da valutare il futuro di Biglia

Il Milan dovrà prendere in considerazione il futuro di Biglia, tornato in campo contro l’Empoli dopo un lungo stop. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’età dell’argentino (33 anni) potrebbe spingere il club rossonero a non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2020. In estate, oltre a riscattare Bakayoko dal Chelsea, Leonardo andrà alla ricerca proprio di un centrocampista.