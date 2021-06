Tuttosport - Milan, Damsgaard profilo "alla Elliott"

Nelle ultime ore è emerso l'interesse del Milan per Damsgaard, talento di proprietà della Sampdoria. Come riporta Tuttosport, il danese può giocare in tutte le posizioni dietro la punta, conosce la Serie A e viene considerato un profilo "alla Elliott", ovvero un giovane in crescita e con grandi prospettive. Il presidente Ferrero lo valuta almeno 30 milioni, i rossoneri ci pensano.