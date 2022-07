Tuttosport - Milan-De Ketelaere: i rossoneri dovranno rilanciare a 30 milioni più bonus per vincere la resistenza del Bruges

MilanNews.it

L'offerta da 28 milioni di euro più tre di bonus non è sufficiente per strappare Charles De Ketelaere al Bruges che ne chiede almeno cinque in più. Per vincere la restistenza belga, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri dovranno rilanciare ulteriormente a 30 milioni più bonus.