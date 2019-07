Tuttosport - Milan, Depay possibile soluzione per l’attacco

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulle strategie di mercato del Milan. Ieri in via Aldo Rossi si sono visti i dirigenti di SEG, colosso tra i procuratori. Top secret l’argomento trattato, ma potrebbe essere Depay. Mister Giampaolo non è convinto che André Silva e Piatek siano compatibili, quindi cerca un attaccante in più. Il giocatore del Lione potrebbe essere una soluzione.