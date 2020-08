Tuttosport - Milan, Deulofeu continua a proporsi: ritorno possibile solo a determinate condizioni

Gerard Deulofeu vuole tornare al Milan e per questo, tramite il suo agente, continua a proporsi ai rossoneri. In via Aldo Rossi, apprezzano molto la sua voglia di indossare nuovamente la maglia rossonera, ma Maldini e Massara hanno già fatto sapere all'attaccante esterno spagnolo che il suo eventuale ritorno al Milan si potrà fare solo a determinate condizioni. A riportarlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.