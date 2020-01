L'arrivo in difesa di Simon Kjaer, sbarcato a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, potrebbe non essere l'unico in questo mercato invernale: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l'obiettivo numero uno dei rossoneri per rinforzare la retroguardia milanista è Wesley Fofana del Saint-Etienne.