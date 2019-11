Tuttosport - Milan, Ibra potrebbe sbarcare a Milano nelle prossime ore per incontrare la dirigenza rossonera

Il Milan e i suoi tifosi continuano a sognare il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e chissà che presto tutto questo non possa diventare realtà. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce questa mattina che ci sono delle voci secondo cui lo svedese potrebbe sbarcare a Milanello nelle prossime ore per incontrare, insieme al suo agente Raiola, la dirigenza del club di via Aldo Rossi.