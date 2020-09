Tuttosport - Milan, il sogno dei tifosi è sempre Federico Chiesa

Il sogno dei tifosi del Milan in questa finestra di mercato è senza dubbio Federico Chiesa: come spiega Tuttosport stamattina, l'attaccante esterno della Fiorentina vuole rimanere in Italia e, per ora, l'unica manifestazione di interesse è arrivata proprio dai rossoneri, anche se da via Aldo Rossi non è ancora partita un'offerta ufficiale alla società viola. Potrebbe essere un colpo da ultimissimi giorni di mercato.