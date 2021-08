Tuttosport - Milan, imminente la cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte

La cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte è imminente: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il norvegese, che ieri non è partito con il resto del gruppo rossonero per l'amichevole in casa del Valencia, è in procinto di trasferirsi al club tedesco che ha alzato la sua offerta iniziale da 7 milioni di euro ed è arrivato alla cifra richiesta dal Milan, vale a dire 12 milioni di euro tra parte fissa e bonus.