Tuttosport - Milan, in stallo Diallo e Tanganga. La difesa potrebbe anche restare così con la permanenza di Gabbia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan cerca un difensore centrale, ma in questo momento sono in stallo le due trattative più calde, cioè quella per Japhet Tanganga del Tottenham e quella per Abdou Diallo del Paris Saint-Germain: in entrambi i casi, il nodo da sciogliere è la formula, con i due club che chiedono l'obbligo di riscatto, mentre il Diavolo vorrebbe fare un prestito con diritto di riscatto. Secondo Tuttosport, non è da escludere che i rossoneri possano rimanere così, con ovviamente la permanenza di Matteo Gabbia.