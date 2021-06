Tuttosport - Milan-Kaio Jorge: si discute sullo status di extracomunitario, sarebbe l'ultimo slot

Per rinforza all'attacco, oltre ad Olivier Giroud, il Milan ha messo gli occhi su Kaio Jorge, centravanti del Santos. In via Aldo Rossi, nonostante il via libera di Elliott all'operazione, stanno valutando se andare o meno all'assalto del giovane brasiliano: come spiega Tuttosport, dopo il riscatto di Tomori dal Chelsea, i rossoneri hanno occupato uno dei due slot destinati ai calciatori extracomunitari. Ne manca quindi solo uno e il Milan deve decidere se riservarlo a Kaio Jorge oppure tenerlo libero per qualche altro giocatore.