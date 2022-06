Tuttosport - Milan-Lang: il giocatore piace ai rossoneri, ma per ora ancora nessuna offerta

MilanNews.it

Un paio di settimane fa, il Milan ha incontrato in sede gli agenti e il papà di Noa Lang, attaccante del Bruges che sogna di vestire la maglia rossonera: il club di via Aldo Rossi, come spiega questa mattina Tuttosport, ha confermato il suo interesse per il giocatore olandese, ma per il momento non ha ancora presentato un'offerta vera e propria.