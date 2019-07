Nell’estate dei no, si spera che possa al più presto arrivare qualche sì importante. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che passa in rassegna tutti gli obiettivi falliti nel corso di questa sessione di mercato. Ha cominciato Sensi e ha proseguito Torreira, il quale ha scelto di non rompere con l’Arsenal. Altro no da Ceballos, senza dimenticare Kabak e Veretout, l’ultima delusione in ordine di tempo.