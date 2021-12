Tuttosport - Milan, Maldini apre al mercato: serve un sostituto di Kjaer

Prima della sfida di ieri contro il Liverpool, Paolo Maldini, dt rossonero, ha rilasciato un'intervista a Mediaset Infinity, nella quale ha di fatto aperto alla possibilità che il Milan torni sul mercato a gennaio per prendere un difensore centrale che vada a sostituire l'infortunato Kjaer (stagione finita per il danese): "Se si fa male qualcuno, è normale pensare di poter rimpiazzarlo. Anche un giocatore importante come Kjaer potrebbe essere rimpiazzato. Vediamo come, non sarà facile trovare qualcuno di veramente decisivo" le parole del dirigente milanista riportate questa mattina da Tuttosport.