Tuttosport - Milan, Milenkovic costa troppo: in rialzo le quotazioni di Pezzella

In cima alla lista degli obiettivi di mercato del Milan per rinforzare la difesa c'è sempre Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro. Per questo motivo, come riporta stamattina Tuttosport, sono in rialzo le quotazioni di German Pezzella, il cui agente è stato in sede due giorni fa per incontrare Maldini e Massara. Per il centrale argentino, i viola chiedono tra i 18 e i 20 milioni.