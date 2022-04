Tuttosport - Milan, nei prossimi giorni contatto con il Sassuolo per parlare di Berardi

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Tuttosport questa mattina, nei prossimi giorni ci sarà un contatto tra i dirigenti del Milan e quelli del Sassuolo per parlare di Domenico Berardi, obiettivo del Diavolo per rinforzare l'attacco della prossima stagione: i rossoneri vogliono conoscere la reale valutazione dell'esterno neroverde e capire se ci sono margini di manovra per provare ad abbassare il prezzo.