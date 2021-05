Tuttosport - Milan, non sembrano esserci margini di trattativa per Tomori: per il riscatto servono 28 mln

Subito dopo la finale di Champions League di domani, il Milan parlerà subito con il Chelsea di Fikayo Tomori, sbarcato a gennaio in rossonero in prestito con diritto di riscatto. Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il club di via Aldo Rossi vorrebbe uno sconto dai Blues, ma in realtà non sembrano esserci margini di trattativa e quindi per riscattare il difensore inglese serviranno i 28 milioni di euro fissati lo scorso gennaio.