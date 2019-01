Tuttosport - Milan, obiettivo Carrasco: servirà la collaborazione del belga

Il Milan continua a monitorare con interesse la situazione di Carrasco. Il belga - scrive Tuttosport - vuole lasciare la Cina, ma per farlo dovrà in primis abbassarsi lo stipendio (circa 10 milioni a stagione) e convincere il suo attuale club a darlo via in prestito e a fissare un prezzo per il riscatto inferiore ai 40 milioni richiesti. Il giocatore vedrebbe di buon occhio il trasferimento al Milan, ma ci sarà bisogno della sua collaborazione per riuscire a definire l’operazione.