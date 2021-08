Tuttosport - Milan, obiettivo Dalot: il Manchester chiede 5 milioni per il prestito oneroso

La speranza del Milan è quella di riuscire a riportare a Milanello Dalot. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul futuro del giovane terzino. Il Manchester United continua a fare muro sulla formula del prestito: per aprire un varco in queste resistenze, sarebbe necessario che il Milan mettesse sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni con opzione d’acquisto, ma ciò non è ancora avvenuto.