Tuttosport - Milan, obiettivo Soumaré del Lille: il club rossonero pensa ad un prestito con diritto di riscatto

Per rinforzare il centrocampo a gennaio, il Milan avrebbe messo nel mirino Boubakary Soumaré, giocatore classe 1999 del Lille. In questa stagione, il giovane francese di origini senegalesi non ha giocato sempre titolare e dunque la sua permanenza è tutt'altro che certa: secondo il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando di presentare un'offerta per prenderlo in prestito con diritto di riscatto.