Tuttosport - Milan, oggi potrebbe essere il giorno di Vranckx: distanza minima con il Wolfsburg

Mancano due giorni alla fine del mercato estivo e il Milan è ancora al lavoro per completare la rosa di Stefano Pioli con un nuovo centrocampista che prenderà il posto di Tiémoué Bakayoko (nelle prossime ore è attesa la risoluzione del contratto). Secondo Tuttosport, oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere l'arrivo in rossonero di Aster Vranckx: la distanza con il Wolfsburg è minima e quindi la fumata bianca sembra essere sempre più vicina (un milione di euro per il prestito, 11 milioni per il riscatto).