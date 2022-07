Tuttosport: "'Milan, ora arrivo!'. De Ketelaere è più rossonero"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "'Milan, ora arrivo!'. De Ketelaere è più rossonero". Ieri il Bruges ha conquistato la Supercoppa del Belgio e al termine della partita il giovane trequartista belga, che è rimasto in panchina per 90 minuti, ha preso il megafono e ha salutato di fatto i tifosi perchè è ormai prossimo il suo trasferimento al club di via Aldo Rossi. Si attende solo il rilancio milanista a 30 milioni di euro più bonus che dovrebbe "bastare" per convincare il Bruges a dare via libera alla cessione di De Ketelaere.