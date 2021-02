Tuttosport - Milan ottimista per il rinnovo di Donnarumma: Gigio non ha mai pensato all'addio

Nonostante manchi davvero poco alla scadenza del contratto di Gigio Donnarumma (30 giugno 2021) e un accordo definitivo per il rinnovo non sia stato ancora trovato, in via Aldo Rossi continua a respirarsi grande ottimismo per il prolungamento del giovane portiere milanista, il quale non ha mai pensato all'addio e la sua priorità è da sempre restare in rossonero. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.