Patto con Ante Rebic per trattenerlo in rossonero. Parlando del mercato del Milan, il quotidiano Tuttosport si sofferma anche sul futuro dell’attaccante croato. Proseguono i contatti con l'Eintracht Francoforte per chiudere l'operazione già in questa sessione o al termine del prestito (estate 2021). La società milanista si tiene stretto Rebic, con André Silva destinato a rimanere in Germania.