Il Milan vorrebbe riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko, ma c'è ancora troppa differenza tra la richiesta del Chelsea e quanto intende offrire il club di via Aldo Rossi: come riporta questa mattina Tuttosport, infatti, gli inglesi chiedono 35 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero mettere sul piatto più di 20 milioni.