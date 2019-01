Tuttosport - Milan, Pjaca o Benatia possibili contropartite in caso di addio di Higuain

Sui giornali la situazione di Gonzalo Higuain è argomento caldissimo. Tuttosport ribadisce come la volontà del Milan sia chiara e vada nella direzione della permanenza del Pipita. Ma nel calcio, si sa, mai dire mai. Soprattutto con giocatori del genere. E se alla fine Higuain dovesse davvero volare al Chelsea, la Juventus si ritroverebbe a dover 'rimborsare' il Milan di almeno 9 milioni di euro, ovvero la metà di quanto speso dai rossoneri in estate per il prestito.

Cifra che la Juventus potrebbe pagare tramite contropartite: una è Marko Pjaca, croato oggi alla Fiorentina ma non certo di restare in riva all'Arno. Una è Mehdi Benatia, difensore che il Milan aveva cercato anche nei mesi scorsi. Ma che Allegri ritiene prima alternativa ai titolari.