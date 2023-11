Tuttosport - Milan, possibile tentativo a gennaio per Miranda. Ma il Betis deve abbassare le sue pretese...

Juan Miranda è da tempo nel mirino del Milan che lo vorrebbe portare in rossonero come vice-Theo Hernandez. Il terzino è in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi in estate potrà muoversi a costo zero, ma non è escluso che il Diavolo possa provare ad anticipare il suo arrivo già a gennaio. Lo riferisce Tuttosport che spiega che però il Betis Siviglia, che continua a sperare ancora nel rinnovo, deve abbassare le sue pretese economiche visto che finora non è mai sceso dalla valutazione di 10 milioni di euro per il cartellino.