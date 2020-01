Tuttosport - Milan, PSV su Rodriguez: i rossoneri vorrebbero strappare una corsia preferenziale per Dumfries

Il PSV ha incontrato ieri il Milan per cercare di chiudere l'ingaggio di Ricardo Rodriguez: le parti stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il club di via Aldo Rossi vorrebbe "sfruttare" questa operazione per strappare anche una corsia preferenziale per Denzel Dumfries, terzino destro e capitano della formazione olandese, in vista del mercato estivo.