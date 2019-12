Si parla tanto del mercato in entrata del Milan, ma a gennaio i rossoneri dovranno chiudere anche qualche cessione. Tra i giocatori che sarebbe in uscita, ci sono Rebic (si parla di un suo ritorno a Francoforte), Borini e Rodriguez, con quest'ultimo che domani giocherà però titolare contro l'Atalanta per via della squalifica di Theo Hernandez. Lo riferisce Tuttosport.