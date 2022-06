Tuttosport - Milan, se salta Botman i rossoneri torneranno su Bremer

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se dovesse saltare la trattativa per Sven Botman, da mesi ormai primo obiettivo di mercato del Milan per la difesa, il club di via Aldo Rossi ha pronto il piano B: come riporta Tuttosport, i rossoneri sono infatti pronti a tornare alla carica per Gleison Bremer, difensore centrale del Torino che piace però molto anche a Inter e Tottenham.