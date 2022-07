Tuttosport - Milan, sempre vivi i contatti con il PSG per Diallo

© foto di Enrico Ferrazzi

Il Milan è in trattativa con il Tottenham per Japhet Tanganga e segue con grande interesse anche Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, ma nel frattempo sta tenendo ancora vivi i contatti con il PSG per Abdou Diallo. Come spiega stamattina Tuttosport, per il difensore senegalese, che è tra gli esuberi del club parigino e che può fare sia il centrale che il terzino sinistro, si parla di un possibile sbarco in rossonero in prestito.