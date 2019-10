Tuttosport - Milan, Sidibé alternativa a Celik

Secondo Tuttosport, il Milan avrebbe messo nel mirino Celik, terzino destro di proprietà del Lille. La valutazione del giocatore turco - che alcuni emissari rossoneri hanno seguito ieri in occasione del match tra Francia e Turchia - si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il classe '97 sarebbe in cima alla lista stilata dalla società milanista, ma non sarebbe l'unica soluzione al vaglio per le corsie laterali. Stando sempre a quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, il Milan starebbe valutando anche Djibril Sidibé, esterno del Monaco attualmente in prestito all'Everton.