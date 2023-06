Nelle scorse ore è spuntato un nuovo nome per l'attacco del Milan: è quello di Arthur Cabral, centravanti della Fiorentina. In Brasile parlano addirittura di accordo già trovato, ma da Firenze smentiscono trattative. Il brasiliano, come riporta Tuttosport, non è però incedibile e ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.