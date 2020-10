Tuttosport - Milan su Kabak: si lavora per ridurre la distanza con lo Schalke

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Nelle ultime ore la scelta è ricaduta su Kabak, già cercato un’estate fa dal club rossonero. La trattativa con lo Schalke 04 è già partita: come riporta Tuttosport, oggi le parti torneranno a lavorare per provare ridurre la distanza. Se non dovesse arrivare l’accordo, il Milan cambierà nuovamente obiettivo e chissà che non torni d'attualità Rudiger, nel mirino anche del Tottenham.