Tuttosport - Milan, Szoboszlai piace molto ma c'è la forte concorrenza della Lazio

Il Milan è al lavoro per rivoluzionare il centrocampo in vista della prossima stagione e uno dei profili che piacciono di più in via Aldo Rossi è certamente quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo: i rossoneri non mollano la presa sul giocatore ungherese, su cui però c'è la forte concorrenza di diversi altri club, in particolare la Lazio. Lo riporta stamattina Tuttosport.