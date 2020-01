Secondo quanto riporta Tuttosport si riapre per il Milan, il capitolo Carrasco. L'esterno belga, in forza al Dalian Yifang, è stato spesso accostato in passato ai rossoneri salvo mai concretizzarsi. Secondo il quotidiano torinese l'ex Atletico Madrid, in uscita dalla Cina, potrebbe tornare in Europa e tra le tante squadre interessate ci sarebbe appunto anche il Milan.