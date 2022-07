Tuttosport - Milan-Ziyech in stand-by: al momento viene visto solo come un'alternativa a De Ketelaere

MilanNews.it

Con la trattativa per Charles De Ketelaere che sembra essersi finalmente sbloccata, il Milan ha messo in stand-by l'opzione legata ad Hakim Ziyech: come spiega Tuttosport, infatti, i rossoneri al momento lo vedono più come un'alternativa al giovane trequartista belga che un giocatore complementare. Il nome dell'attaccante marocchino potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane, ma in quel caso dovrebbe esserci un'uscita nel reparto offensivo di destra, ovvero uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias.