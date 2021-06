Tuttosport - Milan, Ziyech occasione di fine mercato

Ziyech del Chelsea può essere una grande occasione di mercato per il Milan. Il marocchino non è una prima scelta di Tuchel e il Chelsea valuta la cessione. Come riporta Tuttosport, oggi i Blues vorrebbero incassare almeno 35 milioni, ma a fine mercato potrebbero anche accettare un prestito con diritto. Il Milan lo sa e non ha fretta: Ziyech potrebbe essere il rinforzo last-minute per trequarti e fascia destra.