Tuttosport - Moncada è stato a Stoccarda per vedere Guirassy da vicino

Serhou Guirassy è uno dei nomi che il Milan sta monitorando per l'attacco, anche a gennaio. La punta guineana ha già segnato 15 gol nella Bundesliga in corso di svolgimento. Nell'ultimo weekend, per il centravanti, si è mobilitato in prima persona Geoffrey Moncada che è stato a Stoccarda per assistere alla sfida di campionato contro il Borussia Dortmund: i padroni di casa hanno vinto 2-1 e Guirassy ha firmato una delle due reti. Da quanto sembra però, il giocatore non vuole muoversi a metà stagione e, a livello generale, preferirebbe la Premier League. Lo riporta oggi Tuttosport.