Tuttosport - Origi, appena 152' con il Nottingham Forest: rischia di tornare in estate al Milan

Divock Origi è stato ceduto in estate in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, ma finora la sua annata è stata piuttosto deludente: il centravanti belga ha infatti giocato appena 152' in Premier League. Come riporta stamattina Tuttosport, il rischio è che, se le cose dovessero andare avanti così male, a fine stagione l'ex Liverpool potrebbe rientrare al Milan.

Per prenderlo a titolo definitivo, gli inglesi dovrebbero versare 5 milioni di euro nelle casse del Diavolo. Una cifra abbordabile, soprattutto per un club di Premier, ma il Nottingham non sembra affatto soddisfatto dal rendimento di Origi e quindi in estate potrebbero decidere di rispedirlo a Milanello.