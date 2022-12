Tuttosport - Origi col freno a mano, torna forte il nome di Kolo Muani

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport il Milan si sarebbe nuovamente messo sulle tracce dell'attaccante francese dell'Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani. Il giocatore era stato avvicinato già dalla dirigenza rossonera prima di accasarsi in Germania. Dal momento che Giroud e Ibra non sono eterni e Origi ci sta mettendo ben più del previsto a carburare, quello di Kolo Muani potrebbe rivelarsi un profilo ideale per il club. Forte fisicamente ma anche con ottima tecnica, ha segnato 5 gol in 14 presenze di Bundesliga. Il suo cartellino, per il quotidiano, è di 35 milioni di euro e anche l'ingaggio, sulla carta, è sostenibile per la società di via Aldo Rossi.