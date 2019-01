Piatek al Milan, ci siamo. La fumata bianca arriverà domani. L’accordo fra le parti è stato raggiunto, con il Genoa che incasserà 40 milioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui la trattativa dovesse procedere senza intoppi, il polacco potrebbe effettuare le visite mediche mercoledì per poi essere a disposizione per la gara contro il Napoli.