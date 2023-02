Tuttosport - Raveyre rimane tra gli obiettivi a parametro zero

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, tra gli obiettivi di mercato del Milan del futuro rimane forte il nome del portiere francese classe 2005 Noah Raveyre, attualemente in forza al Saint-Etienne in patria ma che costituerebbe un'occasione soprattutto a parametro zero per i rossoneri quest'estate. Il colpo sarebbe inizialmente per la Primavera.