Tuttosport - Rinnovo Calha: previsti nuovi incontri con il Milan, ma il turco deve abbassare le sue richieste

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport in merito al rinnovo di Hakan Calhanoglu, nelle prossime settimane ci saranno sicuramente nuovi contatti tra l'agente del turco e la dirigenza del Milan, ma se il giocatore non abbasserà la sue richieste (vuole 7 milioni di euro a stagione) e non farà nessun passo verso Maldini e Massara sarà molto complicato arrivare ad un accordo.