Tuttosport - Rinnovo Ibra, la lunga attesa: avvocati al lavoro per definire tutti i dettagli del contratto

Continua a lunga attesa in casa rossonera per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: per il momento la fumata bianca e la firma dello svedese non ci sono ancora state, ma potrebbe arrivare presto. Come riporta Tuttosport, gli avvocati delle parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli, in particolare le parti fisse e variabili del nuovo contratto dello svedese.