Tuttosport - Riscatto Messias: il Milan riflette sul da farsi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Junior Messias che è al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Crotone. Dopo aver sborsato 2,6 milioni di euro per il prestito, i rossoneri dovranno investire altri 5,4 milioni (più uno di bonus) se lo vorranno acquistare a titolo definitivo. Come riporta Tuttosport, i dirigenti del club di via Aldo Rossi stanno riflettendo sul da farsi visto che si tratta di una cifra non banale per un giocatore di 31 anni.