TuttoSport - Rodriguez, cessione ad una sola condizione: niente prestiti

Prestazioni deludenti e soprattutto la conseguente esplosione di Theo Hernandez hanno costretto in panchina Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, insostituibile con Gattuso, è alla ricerca di spazio e di minuti soprattutto in vista dell'Europeo 2020 a cui la nazionale elvetica parteciperà. Il 68 rossonero gode di concreto interesse sia in Italia che all'estero, soprattutto in Germania dove sia Schalke 04 che Borussia Dortmund si sono dette interessate al giocatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan non sarebbe contrario alla cessione ma ad una sola condizione: niente prestiti ma solo trattative definitive, possibilmente vicino ai 15 milioni di euro.