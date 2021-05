Tuttosport - Romagnoli, futuro in bilico: Juve pronta a inserirsi

Il nome di Romagnoli è finito spesso nelle cronache di mercato della Juventus come ipotesi per il post Chiellini. Il contratto con il Milan scadrà nel 2022: la volontà del giocatore è di rimanere in rossonero, ma non si preannuncia un accordo semplice. E non è da escludere che possa essere ceduto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per il club e lo stesso Romagnoli. Sotto questo aspetto, come riporta Tuttosport, se il Milan non dovesse sparare alto, la Juventus potrebbe essere una soluzione.