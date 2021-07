Tuttosport - Settimana prossima possibile incontro con l'agente di Kessie, ma il Milan vuole parlare anche con il giocatore

Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, settimana prossima potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra i dirigenti rossoneri e George Atangana, agente di Franck Kessie, per parlare del rinnovo dell'ivoriano e provare ad arrivare ad un accordo per il prolungamento. In via Aldo Rossi, c'è la volontà di parlare anche con il giocatore non appena rientrerà dal Giappone dove sta partecipando con la sua Costa d'Avorio al torneo olimpico di calcio.